“Yokmuşuz gibi davrandınız...”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgeyi ziyaret eden ancak belediyeye haber vermeyen Başbakan ile Ulaştırma Bakanı'na sert tepki gösterdi: "Belediye önüne kadar gelip, yokmuşuz gibi hareket etmeyi bölge halkıma en büyük hakaret olarak değerlendiriyorum."

Sarıçizmeli, yaşanan gelişme üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı:

"Sayın Başbakan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız bu gün Mehmetçik Belediyesi hudutları içerisinde bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmuşlar.

Siyasi teamülleri bir tarafa koydum. Ama gönül isterdi ki şahsıma olmasa da temsil ettiğim bölge halkına saygı çerçevesinde bu ziyaretten haberdar edilmem, sayın başbakan ve bakanımızı makamlarına saygımdan dolayı en azından karşılamamdı. Belediye önüne kadar gelip, yokmuşuz gibi hareket etmeyi bölge halkıma en büyük hakaret olarak değerlendiriyorum."