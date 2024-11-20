“Yokluklar ülkesinde Ersin Tatar istedi diye 160 milyon TL külfet”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, okulsuz ve hastanesiz bir ortamda çocukların konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü ancak Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılı bütçesinde yer alan elektrik masrafının 7 milyon TL’den 142 milyon TL’ye çıktığını ve bina ile sigorta giderlerinin yüzde 6 bin oranında artış gösterdiğini söyledi.

KANAL SİM’de Haber Toplantısı programına konuk olan Özuslu, Cumhurbaşkanlığının 300 bin TL olan sigorta masrafının 10,5 milyon TL’ye çıktığını, temizlik ve su masraflarında da benzer artışların yaşandığını belirtti.

Özuslu, “Yokluklar ülkesinde Ersin Tatar istedi, Türkiye de söz vermiş bulundu diye 2 tane yan yana yapılmış meclis ve cumhurbaşkanlığı binasını açacaksınız ve burada en az ekstra 160 milyon TL külfet getirecek bir bütçeye ne söylenebilir? Bu memlekette ıslah evi yoktur, çocuk mahkemesi yoktur. Yaşlı bakımı ile ilgili yeterince kamu kurumu yoktur. Yığınla eksik ve ihtiyaç varken bu lüks hayat kabul edilemez.” dedi.

21 kurumun elektrik giderlerini tek tek incelediğini aktaran Özuslu, Sağlık Bakanlığı ve Polis dışında bu kurumların toplam elektrik maliyetinin 100 milyon TL’yi geçmediğini belirtti.

Başbakanlık bütçesi üzerinden bir öneri sunan Özuslu, devletin bina yetersizliği nedeniyle kiralama giderlerinin 2024’te 70 milyon TL’ye kadar çıktığını ifade ederek, “Bu devasa binaların nasıl kullanılabilir olduğuna bakmak lazım. Bu yönde bir çalışma yapalım.” çağrısında bulunduğunu söyledi.

“Sahte diploma soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek 1 kişiyle ilgili dosya var”

Özuslu, Başsavcılık’a ait bütçenin görüşüldüğü Meclis’teki komite toplantısında, sorusu üzerine Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol’un “Sahte diploma soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek 1 kişiyle ilgili poliste bekleyen bir dosya olduğunu” açıkladığını söyledi.

Özuslu, Meclis Bütçe Komite toplantısında Başsavcı Yardımcısı Sayın Ahmet Varol'a "Diploma skandalıyla ilgili savcılık veya poliste dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek herhangi bir siyasi ile ilgili dosya olup olmadığını" sordum. Sayın Varol'un cevabı: ‘Bizde yok ama poliste 1 kişiyle ilgili dosya var’ oldu” dedi.

“Masumiyet karinesi sebebiyle isim sormak doğru olmazdı” diyen Özuslu, “Bu konu hep üstü örtüldü gibi anlatıldı. Kamuoyunda bazı davalar hızlandırılıyor, bazıları mahkemeye bile getirilmiyor. Bu da toplumda, torpil mi var algısı oluşuyor.” ifadelerini kullandı. Diploma skandalını Mali Polisin yürüttüğünü ve komiteye polisin bütçesi geldiğinde konunun takibinin yapılacağını kaydeden Özuslu,

“Diplomalarla ilgili Mali Şubenin yürüttüğü soruşturmada 20 kişiye ait dosya var. Bunların data incelemesi yapılıyor. 1 polis müdürü hakkında da dosya var. Varol, sahte reçete skandalında da 18 bin 700 ifade alındığı ve bir o kadar daha da alınacak ifade olduğunu söyledi.” Açıklamalarında bulundu.

Mert Özdağ’ın “Dokunulmazlıkla ilgili bir girişim yapacak mısınız?” sorusuna da cevap veren Özuslu, polisin hazırladığı dosya savcılığın önüne gelir. Savcılık da ağır ceza gerektiren bir konu ise ve dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyorsa meclise gönderir ve meclis bunu karara bağlar.” dedi.

Bilindiği üzere Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında bazı siyasi isimler tutuklanmış, bazıları ise milletvekili olmaları nedeniyle “dokunulmazlıklarının” var oluşu sebebiyle haklarında başlatılan soruşturmalar ilerletilememişti.

“Başbakan Ünal Üstel bu davayı geri çekebilir”

Gazeteci Ali Kişmir’e 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen dava hakkında da konuşan Özuslu, “Dava getirildiğinde CTP olarak Askeri Suçlar ve Ceza Yasası’nı tadil edecek bir öneri yaptık. Mahkemenin gecikme nedeni de yasa tasarısı nedeniyledir.” dedi. “Başbakan Ünal Üstel bu davayı geri çekebilir” diyen Özuslu, Meclis’te konuyu gündeme taşıyacaklarını kaydetti. Özuslu, “Bu ülkede yaşayan hiçkimse bu zihniyetle yönetilmeyi hak etmiyor” dedi.