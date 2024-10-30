Yoklama bildirgelerinin son teslim tarihi 20 Kasım’a uzatıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi'nden malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazasından dolayı gelir alanların yoklama bildirgelerinin son teslim tarihi 20 Kasım Çarşamba tarihine uzatıldı.

Daha önce yapılan açıklamada, 2024 yılı yoklama işlemlerinin 31 Ekim Perşembe günü sona ereceğini duyurulmuştu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yoklama işlemlerini tamamlamayan sigortalıların yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar Dairesi'nin bölge veya büro amirliklerinden ya da dairenin internet sitesindeki formlar bölümünden online olarak temin etmesi ve gerekli belgelerle birlikte en geç 20 Kasım Çarşamba gününe kadar dairenin bölge veya büro amirliklerine teslim etmesi gerekiyor.

Açıklamada, 20 Kasım Çarşamba gününe kadar yoklama bildirgelerini teslim etmeyen sigortalıların aylık veya gelirlerinin Kasım ayı sonundan itibaren yoklama işlemleri yapılıncaya kadar durdurulacağı uyarısında bulunuldu.