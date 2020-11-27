Avrupa'nın çeşitliliğini yansıtan, Avrupa yüksek ve popüler kültüründen alıntı, bilindik veya ünlü kişilerin sözlerini bir araya getiren ve bunları hafta sonu düzenlenecek olan etkinlikle katılımcılara ücretsiz olarak dağıtacak olan "Yok Olan Duvar" projesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Proje; toplulukları, halkları ve sıradan insanları birbirinden ayıran, bireylerin inşa ettiği duvarların, hep birlikte uğraş verilmesiyle yok olabileceği mesajını veriyor.

Goethe Enstitüsü tarafından Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan etkinlikte etkinlik Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği iş birliğiyle Cumartesi 11.00-20.00 saatleri arası Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda sergilenecek.

"Yok Olan Duvar" projesinin verdiği mesaj

Goethe-Institut tarafından Alman AB Konseyi Başkanlığı sebebiyle sunulan interaktif bir sanat enstalasyonu olan "Yok Olan Duvar" projesi, temsili olarak oluşturulan bir duvar ve üzerindeki binlerce ahşap küçük küplerden oluşuyor.

Söz konusu duvarda yer alan küpler üzerinde ünlü sözlerden - şarkı sözlerinden, şiirlerden, en sevilen filmlerden, romanlardan ve felsefi eserlerden - yerel açık çağrı sürecinde Avrupalılar tarafından gönderilmiş olan popüler alıntı sözler yer alıyor.

Katılımcılara ücretsiz olarak verilecek olan ve üzerinde anlamlı sözler yer alan söz konusu ahşap küpler eksildikçe duvar ortadan kalkacak. Aslında projedeki söz konusu duvar yok olmuş olacak.

Toplulukları, halkları ve sıradan insanları birbirinden ayıran, bireylerin inşa ettiği duvarların, hep birlikte uğraş verilmesiyle yok olabileceği mesajını veren proje bu süreci sembolize ediyor.

Toplam 10 AB ülkesi ve 17 şehirde düzenlenmesi ön görülen proje, hafta sonu ziyarete açık olacak.

Covid-19 yönetmelikleriyle gerçekleştirilecek

Şu anda yürürlükte olan Covid-19 sağlık ve güvenlik yönetmelikleriyle tamamen uyum içinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, Goethe-Institut’un bir projesi olarak Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, AB Konseyi Başkanlığı özel fonundan finanse edildi.