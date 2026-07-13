Yok hükmünde olan Fitto mu, Ertuğruloğlu mu?

AB'nin yeni Kıbrıs temsilcisine Kıbrıs Türk liderliği ve Türkiye "temkinli iyimserlikle" yaklaştı, atanmış Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ise "yok hükmünde" saydı. Yaşananlar, âdeta Ertuğruloğlu'nun "yok hükmünde" olduğuna işaret etti.

Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi.

​Söz konusu atama, hem Kıbrıs Türk liderliği hem de TC Dışişleri Bakanlığınca temkinli bir iyimserlikle karşılanırken; atanmış Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kararı "yok hükmünde" niteledi ve Fitto'yu "hükümetinin muhatap almayacağını" söyledi. Yaşananlar, âdeta Ertuğruloğlu'nun "yok hükmünde" olduğuna işaret etti.

​Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ'dan çağrı:

​"AB, Kıbrıs Türk tarafı ile ilişkilerini sağlıklı bir zeminde geliştirmeli"

​Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, yeni atanan temsilci Fitto'ya çağrıda bulundu: "Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmesi çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz" dedi.

​Dânâ, "Daha önce de birçok kez vurgulamış olduğumuz üzere, Kıbrıs Türk halkının güçlü çözüm iradesi devam etmekte olup, bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çabalarına Kıbrıs Türk tarafı olarak tam destek vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

​TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli:

​"AB'nin iç meselesi"

​TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, atamayı Avrupa Birliği’nin iç meselesi olarak değerlendirdiklerini ifade etti; yeni atanan yetkilinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yürütülecek "iki devletli model" müzakerelerine çaba sarf etmesi çağrısında bulundu. Keçeli, atamaya yönelik herhangi bir eleştiri ya da kınamada bulunmadı.

​Atanmış Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:

​"Atama yok hükmünde"

​Atamayı "tek taraflı, gayriyasal ve provokatif" olarak niteleyen Ertuğruloğlu, bu kararı "yok hükmünde" olarak değerlendirdi; hükümetin, temsilciyi muhatap almayacağını söyledi.