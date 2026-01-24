“Yoğun yağışlardan kaynaklı problemlere organize şekilde müdahale ediliyor”

Gazimağusa Belediye Süleyman Uluçay, kentte yoğun yağışlardan kaynaklı problemlere organize şekilde müdahale edildiğini kaydederek, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Uluçay, dün akşamdan itibaren devam eden yoğun yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında su birikintilerine bağlı olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Büyük Sanayi bölgesi ve küçük sanayi bölgelerinde bazı sokaklarda su birikintileri olduğunu ve bazı dükkanlarda su baskınları yaşandığını aktaran Uluçay, Karakol Mahallesinde iki farklı sokakta biriken su nedeniyle apartman bodrum katında su baskını yaşandığını söyledi.

Uluçay, Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka’da ise iki sokakta su birikintisinin trafik akışını engellediğini kaydetti.

“Ekipler sahada çalışmaya devam ediyor”

Olumsuzluklarla ilgili Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser başkanlığında belediye, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin iş birliğinde çalışma yürüttüğünü dile getiren Uluçay, ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.

Öte yandan yaz döneminde başlatılan yağmur suyu drenaj hatlarının temizliğinin olumlu sonuç verdiğine dikkat çeken Süleyman Uluçay, “Yoğun yağışa rağmen bir saatte birçok bölgede su tahliyesi yapılabildi” dedi. Uluçay, altyapının eksik olduğu mahallerde ise müdahalelere devam edildiğini söyledi.

Dere yataklarında da temizlik yapıldığını ve derelerden su akışı tespit edilmediğini ifade eden Uluçay, Su İşleri Dairesi ile iş birliği içerisinde derelerin de takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları çağrısı

Su birikintilerinden kaynaklı yollarda çukurlar ve çökmeler oluşabileceğini kaydederek, vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları çağrısı yapan Uluçay, ayrıca karşılaşılan sorunların yetkili kurumlara bildirilmesini istedi.