Yoğun çatışma tahliyeye engel oluyor

Sudan'da mahsur kalan tek KKTC vatandaşı Mensur Kaya, bölgedeki yoğun çatışmalar nedeniyle tahliye edilemiyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Kaya, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin yoğun girişimleri sonucu Türkiye’nin Sudan’dan tahliye listesine eklendi.

Ancak çatışmalar kapsamında devlet kontrolünde olmayan bölgelerde uçuşların zorlaşması hatta “sakıncalı” halde gelmesi nedeniyle güvenli tahliye işlemi için uygun zamanın beklendiği öğrenildi.

Sudan'da çatışan taraflardan paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başkent Hartum'daki Wadi Seyidna havaalanına tahliyeler için inen Türk uçağına ateş açılmıştı.

HDK'ya karşı savaşan Sudan ordusu tarafından yapılan açıklamada açılan ateş sonucu uçağın yakıt sisteminin hasar gördüğü belirtilmişti. Olay sonucu şans eseri yaralanan olmamıştı.

KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin girişimleri sonrasında ilk andan itibaren tahliye listesine eklenen KKTC vatandaşı Mensur Kaya'nın güvenli tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.