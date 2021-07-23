Yoğun bakım oranı % 100 arttı

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Temmuz- 20 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19 Haftalık Salgın Raporuna göre yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısı % 100 arttı. 13 Temmuz’da 3 kişi yoğun bakımda tedavi görürken bu rakam 20 Temmuz’da 6’ya çıktı.



Toplam vakalara göre yoğun bakım oranı ise söz konusu tarihlerde %67,86 arttı.



Vakaların yaş dağılımı incelendiği zaman 811 vakanın 274’ü 20-29 yaş aralığındaki kişilerden oluştu. Vaka sayısının ilçelere göre dağılımında ise Girne en yüksek vaka sayısına sahip ilçe oldu.



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19 Haftalık Salgın Raporunda ilginç ayrıntılar yer aldı.



Raporda vakaların coğrafik dağılımı, günlük vaka sayısı, vakaların yaş ve cinsiyetleri gibi detaylar dikkat çekti.



13 Temmuz ile 20 Temmuz arasında yapılan karşılaştırmada en büyük artışı yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısı gösterdi, yüzde yüz yükseldi. 13 Temmuz’da 3 kişi yoğun bakımda tedavi görürken bu rakam 20 Temmuz’da 6’ya çıktı. Yoğun bakım oranı söz konusu tarihlerde %67,86 yükseldi.



Toplam vaka sayısı 784’ten 811’e çıkarken, yerel vaka sayısı da, karantinada pozitifleşen vaka sayısı da arttı. Yurt dışından gelen vaka sayısı da bu sürede %40 arttı.

Günlük vaka sayısında en yüksek seyir

Haftalık raporda ‘günlük vaka’ tablosundaki artış ise sürecin başından bu yana gelinen noktayı gözler önüne sermeye yetti. Pandemide bu güne kadarki en yüksek seyir bahsi geçen tarihlerde yaşandı. Buna göre günlük vaka sayısı 150’ye ulaştı.

678’i yerel, 811 vaka

Yedi günlük süre içerisinde toplam 811 vaka tespit edildiği, bunların 678’inin yerel vaka olduğu açıklanırken, yurt dışından bu sürede 21 vaka geldiği yer aldı. Tespit edilen temaslı yerel vaka sayısı ise 112 olurken, 7 günde 53 yaşında bir kadın vakanın öldü.

115 bin 428 test

Söz konusu sürede toplam 115 bin 428 test sayısı kayıtlara geçerken test pozitiflik oranı %0,70 oldu. 100 bin kişide ortalama günlük vaka sayısı ise 30,3 olarak açıklandı.

Yoğun bakımda 3’ü de entübe olan erkek, 2 kadın toplam 5 vaka

20 Temmuz itibariyle yoğun bakımda tedavi gören 5 kişi bulunduğu belirtilirken, bunların üçünün erkek, ikisinin kadın olduğu ifade edildi. Buna göre; 51 ve 79 yaşlarındaki iki kadın ile 39, 75 ve 80 yaşlarında üç erkek vakanın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi. Üç erek vakanın da yoğun bakımda entübe olduğu dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

6 kişi yoğun bakıma yattı

13 Temmuz ile 20 Temmuz arasında yapılan karşılaştırmada Yoğun Bakımdaki vaka oranı % 67,86 arttı. Sürecin başından bu yana sadece geride bıraktığımız Nisan ayında görülen günlük yoğun bakıma yatış oranı, bu kez de içinde bulunduğumuz haftada yaşandı. Bu sürede 6 kişinin yoğun bakıma yatırıldığı dikkat çekerken, ölüm oranı sayısı ile bir kişi olarak kaldı.

Bulaş gençlerde yaygın

Vakaların yaş dağılımı incelendiği zaman 811 vakanın 274’ü 20-29 yaş aralığındaki kişilerden oluştu. Bunu 30-39 yaş aralığı ile 40-49 yaş aralığı vaklar takip etti. Söz konusu yaş grupları arasında yine erkekler önde geldi.

Bölgesel dağılımda Girne ilk sırada

Vaka sayısının ilçelere göre dağılımında ise Girne en yüksek vaka sayısına sahip ilçe oldu. Buna göre; 811 vakadan 370’inin Girne, 228’inin ise Lefkoşa ilçesinde görüldü. Bunları sırasıyla 124 vaka ile Mağusa, 42 vaka ile Güzelyurt, 18 vaka ile İskele, 8 vaka ile Lefke takip etti.

İskele’de günlük vaka sayısı %64,81 arttı

İlçelerin ortalama günlük vaka sayısındaki en büyük artış İskele’de yaşanırken, en büyük düşüş ise Lefke’de görüldü.

Girne bölgesi vaka sayısında ilk sırada olmasına karşın bu bölgedeki günlük vaka grafiğinin düşüşte olduğu dikkat çekti.

Lefkoşa, Girne ve Lefke bölgelerinde günlük vaka artışının düştüğü görülürken, buna karşın Mağusa, İskele, Güzelyurt’taki günlük vakalar artışa geçti. En büyük artış %64,81 ile İskele’de yaşandı.