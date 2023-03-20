Yogev Shetrit’in Serenity’si ile Etel’de yine caz müziğinin heyecanı yaşanacak

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs’ta cazın en favori mekanlarından Etel Jazz yine yurtdışından sevilen isimleri ülkemiz sanatseverleriyle buluşturuyor.

30’dan fazla ülkede birçok prestijli yerde ve festivalde sahne alan vurmalı ustası,besteci ve yorumcu Yogev Shetrit kendi oluşturduğu trio ile 24 Mart Cuma saat 21:00’de Ilgazda yer alan Gillham Vineyard’da sahne alacak.

Yogev Shetrit’in David Shetrit(piyano) ve Alexandros Panagiotou(bass) ile birlikte sahne alacağı trio konserinde ikinci stüdyo albümü olan Serenity yanısıra kendi beste ve düzenlemelerini icra edecek.

Trio hem Girne hem de İskele bölgesinde sahne alacak

Yogev Shetrit Trio, 24 Mart Cuma gecesi Ilgaz’daki Gillham Vineyard (+90 533 871 7070 nolu telefondan reservasyon yapılabilir) ve ardından da 25 Mart Cumartesi gecesi İskele’deki Caleo Caesar Resort’da sahne alacak.