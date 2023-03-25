Yogev Shetrit Trio, Etel’de cazseverleri Akdeniz ve Afrika semalarında müzikal bir yolculuğa çıkardı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs’ta cazın en favori mekanlarından olan ve ülkedeki tek caz festivalinin de organizatörü olan Etel Jazz yine cazseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 30’dan fazla ülkede birçok prestijli yerde ve festivalde sahne alan vurmalı ustası,besteci ve yorumcu Yogev Shetrit Trio Etel Wine Bar’da verdiği konserle cazseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Ilgaz’daki Gillham Vineyard’ın kışlık sahnesi de olan Etel Wine Bar’da 24 Mart Cuma saat 21:00’de başlayan konserde vurmalı ustası,besteci ve yorumcu Yogev Shetrit(Davul ve Fas enstrümanı Qarqaba),David Shetrit(piyano) ve Alexandros Panagiotou(bass) sahne alarak

kendi beste ile düzenlemelerinden oluşan New Path ile Serenity albümlerinden parçaları icra ettiler. Çağdaş cazı Akdeniz,Kuzey Afrika,Gnawa ve Endülüs müziği ile harmanlayarak icra eden Shetrit doğu ile batının da çok iyi bir sentezini cazseverlere sundu.