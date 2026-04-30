YKP: “Kızıl 1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), neoliberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için ortak 1 Mayıs eylemine katılım çağrısı yaptı.

YKP Sekretaryası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Egemenlerin tüm dayatmalarına ve şoven ve milliyetçi politikalarına karşı, 1 Mayıs için bu yıl da yine sokakta olacağız” denilerek, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki yanında da neoliberal saldırganlık ve dayatmaların farklı kurumlar aracılığıyla sürdüğü belirtildi.

1 Mayıs’ın, çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik direnişle ortaya çıktığı hatırlatılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmadığı ileri sürülerek, 8-8-8 hakkı için hemen mücadeleyi yükseltmek gerektiği kaydedildi.

“Kızıl 1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız.” sloganına sahip çıkıldığı belirtilen açıklamada, YKP’nin, yarın saat 17.00’de Parti Genel Merkezi önünde buluşup, Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu eylemle son bulacak yürüyüşe katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ortak 1 Mayıs’ta Kıbrıs’ta çözüm ve barış taleplerinin dile getirileceği, dayatmalara karşı direnişin birlikte yükseltileceği kaydedildi.