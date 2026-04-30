Yangın riskine karşı önemler alındı

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu, ilçedeki genel güvenlik, çevre düzeni ve kurumlar arası koordinasyon konularını değerlendirmek amacıyla toplandı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde 28 Nisan’da gerçekleştirilen toplantı, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili belediyeler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yangın riskine karşı alınacak önlemler ele alınırken, bu kapsamda milli seferberlik ilan edilmesi, etkin bir iletişim ağı kurulması ve yerel düzeyde koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekildi.

İlçede risk taşıyan bölgelerin görseller eşliğinde değerlendirildiği toplantıda, yağışların etkisiyle otların yoğun şekilde arttığı ve bunun risk oluşturduğu belirtildi.

Bu doğrultuda başlatılan temizlik çalışmalarının sürdüğü ancak henüz tamamlanmadığı kaydedilirken, Güngör çöplüğüne giden yol üzerindeki düzensiz çöp alanlarının da önemli bir tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Koordinasyon ve önleyici tedbirler

Toplantıda ayrıca, ormanlık alanlarda ralli gibi faaliyetlerin yapılmaması ve bu alanlardaki çöplerin temizlenmesi gerektiği vurgulandı. Acil durumlarda hızlı müdahale için “on-call” iletişim sistemi kurulmasının önemine işaret edilirken, çöp dökülen alanlara ilgili tüm birimler tarafından çözüm üretilmesi, görev alabilecek kişilerin anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden bilgilendirilmesi ve muhtarlarla koordinasyonun güçlendirilmesi önerildi.

Olası durumlarda araç ve personel desteği hazır

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla cezai yaptırımların uygulanması ve kamera sistemleriyle denetimlerin artırılması gerektiği de belirtilen toplantıda, tüm kurumların gerekli çalışmaları başlattığı, olası durumlarda kurumlar arası iş birliği çerçevesinde araç ve personel desteği sağlanmasına hazır olunduğu kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, bölgelerde su temin edilebilecek noktaların belirlendiği ve bu sayının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.