Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Olağanüstü Genel Kurulu 9 Mayıs’ta yapılacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapılacak.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak Olağanüstü Genel Kurul, Başkanlık Divanının oluşumu ve oda başkanının konuşması ile devam edecek.

Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yasa’nın 18’inci maddesine istinaden hazırlanan “Kıbrıs Türk Ticaret Odası Üyelerine Çalışma İzni Başvuru ve Takip Hizmeti Tüzüğü” üyelerin onayına sunulacak.