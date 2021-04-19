Yine PCR karmaşası

Sağlık Bakanlığı’nın son alınan yeni kararları doğrultusunda bazı sektörlere PCR, bazılarına ise antijen zorunluluğu getirmesiyle nerede antijen test yaptırması gerektiğinden haberi olmayan pek çok kişi Fuar Alanı’ndaki test merkezlerine gitti, buradan Mücahitler Sitesi’ne yönlendirildi.

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’nın son alınan yeni kararlar doğrultusunda bazı sektör çalışanlarına yeniden PCR zorunluluğu getirmesi, bazı sektörlere ise Antijen testi zorunluluğu getirmesiyle test merkezlerinde yığılmalar yaşandı. Saatlerce bekleyip test yaptıramayan bazı vatandaşlar ile sağlık çalışanları arasında sözlü münakaşa yaşandı. Test merkezindeki ortamın gerilmesiyle Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa Mücahitler Sitesi’ndeki merkeze çağrıldı.

Saatlerce sırada beklemesine karşın test yapımına saat 15.00’te son verilmesine öfkelenen bazı vatandaşlar, sistemden dert yandı…

Hangi merkezde PCR, hangi merkezde Antijen test yaptıracağını bilmeyen bazı vatandaşlar, Mücahitler Sitesi ile Fuar Alanı’ndaki merkezlerde gidip geldiğini anlatırken, bazıları ise saatlerce sırada beklemesine karşın testini yaptıramadan eve döneceğini ifade etti.

Özellikle Mücahitler Sitesi’ndeki test merkezindeki yığılmanın bir diğer nedeni olarak ise antijen testler olarak ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Fuar Alanı’ndaki merkezlerde sadece PCR testi yapılacağı, Mücahitler sitesinde ise sadece antijen testi yapılacağı duyurulmasına karşın Mücahitler sitesinde hem PCR hem de antijen testleri yapıldığı öğrenildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa: “Tüm merkezlerde uygulamalar yapılacak”

Mücahitler Sitesi ve Fuar Alanı’nda hem PCR hem de Antijen test uygulaması için girişim başlattıklarını belirten Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, “Vatandaşların mağdur olmaması için konuştuk, girişim başlattık, tüm merkezlerde uygulamalar yapılacak.” dedi.

Antijen test sonuçlarının işlenmesi için vatandaşın bir saat erken geri çevrilmesini de yanıtlayan Çağa, içerideki işlemlerin bu sürede sürdüğünü belirtti.

Merkezde iki çalışanın olduğunu kaydeden Çağa, sokağa çıkma yasağına rağmen dün meydana gelen yoğunluğa bir anlam veremediğini ifade etti.

“Yine de elimizden geleni yapacağız. Zaman dolduğu için bitirmek zorundaydık. 3’te kapanıyor ama arkada işlerini yapmaya devam ediyorlar.” dedi.

Bazı sektörlere yeniden test zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı’nın son alınan yeni kararları doğrultusunda öğretmenler, dağıtımcılar, market ve spor salonu çalışanları gibi bazı sektörlere yeniden PCR veya antijen zorunluluğu getirmesi test merkezlerindeki kuyrukların uzamasına yeniden neden oldu.

Getirilen test zorunluluğuna karşın çalıştırılan personel sayısının da yoğunluk yaşanan hafta sonu daha az olduğu dikkat çeken bir diğer konu oldu.

Kimi sektörlere antijen test kimisine PCR

Ülkeye antijen testlerinin gelmesiyle uygulamaya konulan bu hızlı testin sadece Mücahitler Sitesi’nde yapılacağı açıklanmış, son alınan Bakanlar Kurulu kararlarında bazı sektörlerin PCR, bazılarının ise Antijen test yapacağı ifade edilmişti.

Antijen yaptırması gerektiğinden haberi olmayan pek çok kişi Fuar Alanı’ndaki test merkezlerine gitti, buradan Mücahitler Sitesi’ne yönlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, Mücahitler Sitesi’nde sadece Antijen testi yapıldığı yönünde karar almasına karşın PCR testi yaptırmak için gidip kuyrukta bekleyen ve “Burada sadece Antijen testi yapılıyor” yanıtını alan öfkeli vatandaşı sakinleştirmek için yeniden PCR uygulamasını devreye koyduğu da edinilen bir diğer bilgi oldu.

Restoran, kafe, bar, meyhane, berber, kuaförlere antijen test

Son alınan Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda Antijen yapacak kişiler arasında test kuyruklarında oldukça fazla yer tutan sektörler arasında yedi günde bir test yaptırması gereken restoran, kafe, bar, meyhane, berber, kuaför ve güzellik salonları gibi sektörler yer aldı. Antijen testlerin her ne kadar hızlı test olarak bilinse de çalışılma süresi uzun sürdüğünden zaman aldığı ve yığılmalara neden olduğu belirtildi.

Vatandaş dertli:

“Sistemsizlik ve sürekli değişen uygulamalardan mağdur oluyoruz”

Gezer: “Vatandaş ya bilinmezlikler içinde ya da sürekli değişen kararlarla mağdur oluyor”

Restoran sektöründe çalışan ve test yapmak için Mücahitler Sitesi’ne giden Kamil Gezer, Test yapılan saatlerin süresinin zaten kısıtlı olduğunu, çalışanların ise bir saat önceden vatandaşı geri çevirdiğini belirterek isyan etti.

Mücahitler Sitesi test merkezindeki sağlık çalışanları ile arasında uzun süreli sözlü münakaşa yaşanan Gezer, sistemsizlikten dert yandı. Vatandaşın mağdur edildiğini belirtti.

Gezer; “Ortalama iki saat burada bekledim. Saat 15.00’te kapatacağız dediler. Geçen hafta da böyle yapmışlardı. Ama Fuar Alanı’nda 4’e kadar kapılar kapanmıyor. İtiraz ettik, 15.30’a kadar süreyi uzattılar. İş yavaşlatmaya gittiler. Bir kişi iş yaparken 2 kişi de ortalığı toparlamaya durdu. Herkse Fuar’a gidiyor, sıra bekliyor, orada sırası gelince de falan yere gideceksin yanıtını alıyor. Bu olmaz ki. Vatandaş ya bilinmezlikler içinde ya da sürekli değişen kararlarla mağdur oluyor.” şeklinde konuştu.

Kılıç: “Test olmadığım için ekmeğimden olacağım”

2 saat test kuyruğunda beklediğini dile getiren Ümit Kılıç, “Test olmadığım için yarın işime gidemeyeceğim, ekmeğimden olacağım” dedi.

Kılıç, “En azından yoğun olan hafta sonlarında fazladan işgücü çalışmalı. İnsanlar mağdur edilmemeli. Bu kadar yoğun bir günde neden sadece 2 personel görevli var ki?” eleştirisinde bulundu.

Erol: “Önce Fuar Alanı’na gitmem gerektiğini söylediler, sonra burada yaparız dediler”

İş yerinde bir çalışanının COVID-19 olduğunu öğrenen ve test yaptırmak için Mücahitler Sitesi’ne giden Yusuf Erol da test yapamadan evin yolunu tuttu. Erol, “Önce Fuar Alanı’na gitmem gerektiğini söylediler ama orası da çok kalabalık. Burası bana yakın. Sonra burada yaparız dediler, burada da kuyruk yola dayandı, saatlerce bekledim ama yine de test yapamadım.”

ANTİJEN TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?:



1-Kreş öğretmenleri ve kreş çalışanları (7 günde bir)

2- 12. Sınıflara eğitim yapan öğretmenler.

3-Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme sanatı çalışan kişiler, tırnak yapan merkez çalışanları (7 günde bir)

4- Restoran, kafe, bar, meyhane, kafeterya çalışanları veya sahipleri, paket servisçileri, kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin çalışanları (7 günde bir)

5-Bet ofis çalışanları (7 günde bir)

6- Okul öncesi ve dershane çalışanları (kararda okullarında antijen çalışılacağı yazsa da mücahitlere gidildiğinde yapılacaktır)

Not: Antijen test için Mücahitler Sitesine gidilecektir. Haftanın her günü 8.00-16.00 arası çalışılmaktadır.

PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?:



1-Çeşitli nedenlerle Kıbrıs’ın güneyine geçmesi gerekenler veya Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler,(Bu geçişler nedenlere göre 3 günde bir ya da 7 günde bir olabilmektedir)

2- Özel eğitim okullarında görev alan öğretmenler

3-Herhangi bir sınava katılacak öğrenciler veya gözetmenlik yapacak öğretmenler

4-Tüp bebek merkezlerine başvuracak olan kişiler

5-Spor salonlarında görev yapan spor eğitmenleri

6-Otel çalışanları

7-Sanatçılar, konser, tiyatro, sergi gibi sanatsal faaliyetlerde görev alacak olanlar

8-Birebir özel ders veren eğitmenler (bale, müzik vs)

9-Temaslı olanlar

10-Kontrol için test yaptırmak isteyenler