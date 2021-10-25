Yine ölümlü kaza

Yine trafik kazası, yine bir can aldı. Son 24 saatte ikinci ölümlü trafik kazası yaşandı.

Polisin açıklamasına göre saat 10:00 sıralarında, Girne-Karakum’da, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Arapköy’de sakin 55 yaşındaki Besiki Bakhsoliani, yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Besiki Bakhsoliani, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.