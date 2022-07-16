Yine kaza yine ölüm: Dere yatağına düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

Girne Ozanköy yolunda dün gece meydana gelen kazada 52 yaşındaki Ali Rıza Avukat olay yerinde yaşamını yitirdi, 51 yaşındaki Ayşegül Rıfkı ise yaralandı.

Kaza, 52 yaşındaki Ali Rıza Avukat’ın yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetip yoldan çıkmasıyla meydana geldi. Yoldan çıkan araç, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza Avukat kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polis’in paylaştığı bilgi şöyle:

“ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

16.07.2022 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Ozanköy’de, Zeyko Yağ Fabrikasının batı kısmındaki toprak yol içerisinde, Girne’de sakin Ali Rıza AVUKAT(E-52) yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza AVUKAT kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül RIFKI(K-51) ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”