yine kaza, yine ölüm!
Lefke - Güzelyurt çift şerit yolunda yeni günün ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Berat Tunç yaşamını yitirdi.
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Lefke - Güzelyurt çift şerit yolunda yeni günün ilk dakikalarında meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Berat Tunç yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün 00.02 sıralarında Lefke - Güzelyurt çift şerit yolunda bulunan Cengizköy çemberinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden DN 505 plakalı salon araç sürücüsü 22 yaşındaki Berat Tunç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Berat Tunç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : kaza, ölümlü kaza