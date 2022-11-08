Yine Kanser Hastaları’na Yardım Derneği için çalacaklar

Murat OBENLER

"Friends Across Borders" etkinliği aynı amaçla bu kez “Rock Night for Tulips” olarak The Soulist Coffee & Music House’de yapılacak. Pandemi öncesinde The Soulist Coffee & Music House, Kıbrıs'ta müzikal bir köprü kurmak amacıyla Kıbrıs'ın her iki tarafındaki müzisyenler için iki kez (2018 ve 2019) "Friends Across Borders" etkinliğine ev sahipliği yaparken bu kez de etkinlik “Rock Night for Tulips” adı ile devam ediyor.

Amacı Kıbrıs'ta müzikal bir köprü kurmak olan bu küçük festivalde , 2019 yılında Soulist sahnesinde 3 gün boyunca 70 kadar müzisyen yer aldı. Bu yıl da The Soulist , 11 Kasım Cuma günü bu amacını “Rock Night for Tulips” ile devam ediyor. Bu rock gecesinde , müzik ve dostluk adına Mental Soup (Girne) ve Private Garden (Lefkoşa/Limasol) Tulips yararına sahne alacak. Her iki grup da İlk albümleri “The Journey Through Abyss” ve “Mr. TV“ seslendirecekler.

Hollanda’da HOEX Radio ‘da ve Kuzey Kıbrıs’ta Bayrak İnternational radyosunda dj’lik yapan Roland Eyerich ‘in programı “Blues Rock Alive mit Roland“ tarafından desteklenen ve sunulan bu geceye katılarak hem KHYD’ye bir katkı yapabilir hem de sırınların ötesinde rock müziğinin keyfini çıkarabilirsiniz.



Giriş: 20:30

Başlangıç ​​Saati:

MENTAL SOUP : 21:00

PRIVATE GARDEN : 22:15

Giriş: 100 TL



MENTAL SOUP :

Ed Sezener - vokal, gitar

Arman Tatlıcıoğlu - bas

Bulut Akbilek - davul





PRIVATE GARDEN :

Nikolas Christodoulou – şarkıcı/gitarist

Max O Matic - Bas

Stefanos Meletou – Davul