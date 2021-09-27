Yine kadına şiddet: Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

İskele'de B.K.(E-39) dün evinde tartıştığı kız arkadaşı K.E.’yi (K-27) darp edip bıçakla yaraladı.

Polis bültenine göre, yürütülen soruşturma kapsamında B.K.’nin (E-39) evinde bulunan üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası emare olarak alınırken, B.K. tutuklandı.

Güzellik merkezinden 171 bin 884 TL çaldı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde Mayıs 2019-Ağustos 2021 çalışan S.T.’nin (K-61) müşterilerden tahsil ettiği 171 bin 884 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi, söz konusu şahıs tutuklandı.

Arabanın camını kırıp hırsızlık yapmaktan bir tutuklu

Alayköy’de Atatürk Caddesi’nde park halinde bulunan Türkan Ulaş’a ait salon aracın sol ön camı dün taş ile kırılarak kasti hasara uğratıldıktan sonra, araçtan Türkan Ulaş ve oğluna ait; 3 cep telefonu, bir para cüzdanı, 3 kimlik kartı, bir sürüş ehliyeti, 2 bankamatik kartı ile toplam 320 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen B.P.(E-26) tutuklandı.

Esenköy’de kanunsuz avlandı

İkinci İnce Av mevsimi kapsamında dün, av koruma görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.’nün (E-22) Esenköy’de 7 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişi tespit edildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün be bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.