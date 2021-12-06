Yine kadına şiddet: ‘Eşine yumruk attı, boğazını sıktı’

Eşine yumruk attığı gerekçesi ile tutuklanan T.T mahkemeye çıkarıldı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkemeye bilgi veren polis memuru Alparslan Yavuz, 5 Aralık’ta Gönyeli’de sakin T.T’nin, ‘kıskançlık’ gerekçesi ile küçük kızının da evde olduğu sırada, tartıştığı eşinin sol yanağına bir yumruk vurduğunu, omzundan iterek yatak odasına götürüp, sol kulağına yumruk vurup boğazını sıktığını aktardı.

Tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

