Yine kadına şiddet: ‘Darp etti, tehdit etti’

Gönyeli’de ‘kıskançlık’ nedeniyle eşini darp edip öldürmekle tehdit eden zanlı A.E tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Plevne zanlı A.E’nin “Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp ve rahatsızlık suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu söyledi.

Polis zanlının, ‘kışkançlık’ nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonrası eşini darp ettiğini ve "Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun, seni bıçakla deşeceğim, senin sonun ölüm, seni bu gece öldüreceğim" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Zanlının eşi B.E’nin de eşi zanlının kendisini öldürmesinden korktuğu için bıçakla kendi kendini yaraladığını da aktaran polis, zanlıdan izahat istendiğinde de, bağırarak rahatsızlık suçu da işlediğini aktardı.

Polis memuru Murat Plevne yaralanan eşin Lefkoşa Devlet Hastahanesi cerrahi servisinde ameliyata alındığını ve halen daha tedavi gördüğünü de belirtti.

Zanlının ülkede hangi statüde olacağının araştırılacağını belirten polis ayrıca, alınacak birçok ifade olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kaza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer zanlının tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.