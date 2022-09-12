Yine erteleme!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’in ‘pazarlık usulü, açık arttırma ile yapılacak olan’ yakıt ihalesi Rekabet Kurulu’na takıldı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ihalenin bu sabah Rekabet Kurulu’nun ‘şartnamede inceleme’ talebiyle ertelendiğini ifade etti.

Üresin, “Şartname alan bir şirket Rekabet Kurluna şikayette bulundu. Oradan gelecek olan karara göre hareket edeceğiz.” dedi. Yeni ihale tarihinin belli olmadığını kaydeden Üresin, şu açıklamada bulundu:

“İhale erteleniyor. Şartname alan bir şirket Rekabet Kurulu’na şikayette bulundu. Oradan gelecek olan karara göre hareket edeceğiz. Yeni ihale tarihi belli değil. Kurul, yarın veya bugün devam edin kararı verirse hemen ihaleyi yapacağız, ask sürecini geçmiş oluyoruz.

Kurul ihaleyi tamamen iptal ederse süreç uzar, seçim yasakları yan yana geldiğinde bizi uzun ve sıkıntılı süreç bekler. Biz ihaleyi bu sabah yapmak için hazırdık, EL-SEN ve KIB-TEK de burada, tüm gün çalışılacak, ihale sonuçlanacaktı ama bu sabah Rekabet Kurulu’ndan incelenme için durduruldu. Onlardan gelecek sonucu bekliyoruz”