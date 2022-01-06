Yılmaz: Kadınlar ve gençler ön planda

YDP Milletvekili Adayı Erşah Sabit Yılmaz katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. YDP’de kadınların ve gençlerin ön planda olduğunu belirtti.

YDP’de şu anda bulunan 7’den 70’e herkesin bir devletin nasıl yönetilebileceği, halka nasıl etki edebileceğini ve halka nasıl ulaşabileceğimizi çok iyi bildiğinin altını çizen Yılmaz, halkın içinden geldiklerini kaydetti.

Yılmaz açıklamalarına şöyle devam etti;

“Özellikle YDP’de kadınlarımız ve gençlerimiz ön planda. Partimizde şu anda bulunan 7’den 70’e herkes bir devletin nasıl yönetilebileceği, halka nasıl etki edebileceğimiz ve halka nasıl ulaşabileceğimizi çok iyi biliyor. Çünkü oradan geliyor. Bulunduğumuz yer orası bizim”