Yıllık enflasyon yüzde 78.60’a yükseldi

İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı, Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat; son bir ayda yüzde 1.92, son bir yılda ise yüzde 78.60 oranında pahalılaştı. İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kurum tarafından açıklanan rakamlara göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat; bir önceki aya oranla yüzde 1.92, bir önceki yılın Aralık ayına oranla yüzde 66.78 ve bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 78.60 daha pahalı durumda.

Kurumdan yapılan açıklamada, fiyatları artan gruplar şöyle açıklandı:

“Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %16.86 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşmiştir. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.30, Haberleşme ana grubunda %2.39, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.31, Ulaştırma ana grubunda %2.23, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.02, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.17, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.05, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.86, Sağlık ana grubunda %0.82, Eğitim ana grubunda %0.57 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %1.68 azalış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 509 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %81.24 Ayva, %75.08 Eşofman Takımı (Kadın İçin) ve %66.67 ile Piyango Bileti (TC) olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %37.89 Salatalık, %29.19 Roka ve %27.41 ile Marul olmuştur.”