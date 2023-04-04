“Yıllık enflasyon yüzde 66.97’ye yükseldi”

KKTC İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ni yayımladı.

Endekse göre yıllık enflasyon %66.97’ye yükseldi. Verilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat, bir önceki aya oranla %2.10 pahalılaştı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın %5.20 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleştiği belirtilen endekste, Sağlık ana grubunda %4.86, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.30, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.15, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.88, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.35, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.18, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.93, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.74, Ulaştırma ana grubunda %0.52, Eğitim ana grubunda %0.14 ve Haberleşme ana grubunda %0.08 artış gerçekleştiği belirtildi.