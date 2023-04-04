“Yıllık enflasyon yüzde 66.97’ye yükseldi”
KKTC İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ni yayımladı.
KKTC İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ni yayımladı.
Endekse göre yıllık enflasyon %66.97’ye yükseldi. Verilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat, bir önceki aya oranla %2.10 pahalılaştı.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın %5.20 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleştiği belirtilen endekste, Sağlık ana grubunda %4.86, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.30, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.15, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2.88, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.35, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.18, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.93, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.74, Ulaştırma ana grubunda %0.52, Eğitim ana grubunda %0.14 ve Haberleşme ana grubunda %0.08 artış gerçekleştiği belirtildi.