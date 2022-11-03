Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yıllık enflasyon yüzde 120’ye yükseldi!
Yıllık enflasyon yüzde 120’ye yükseldi!

Yıllık enflasyon yüzde 120’ye yükseldi!

İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığını yüzde 3.42 olarak açıkladı. Verilere göre yıllık enflasyon ise %120.72’ye yükseldi.

A+A-

İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığını  %3,42 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı verilere göre,  10 aylık hayat pahalılığı %81,64, yıllık enflasyon ise %120.72 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal;  %85.82 ile  halı saha kiralama ücreti, %85.54 ile çocuk hırka (karışık yünlü) ve %82.50 ile salatalık oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %45.05 ile limon, %44.30  ile nar ve  %31.76 ile marul oldu.

 Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %28.54 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %5.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.57, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.61, Ulaştırma ana grubunda %2.79, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.44, Sağlık ana grubunda %2.07, Haberleşme ana grubunda %1.76, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.00, Eğitim ana grubunda %0.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.01 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.10 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 469 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 85 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Bu haber toplam 559 defa okunmuştur
Etiketler : ,