Yıllık enflasyon %95,60’a yükseldi

İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat Nisan ayında, Şubat ayına göre yüzde 5,92; Aralık ayına oranla yüzde 22,98 ve 1 yıl önceye oranla yüzde 95,60 oranında daha pahalı bir hale geldi.

Kurumdan yapılan açıklamada, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 19.48 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda gerçekleşti.

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 16.15, Haberleşme ana grubunda yüzde 15.64, Eğitim ana grubunda yüzde 13.36, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 10.30, Sağlık ana grubunda yüzde 9.16, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 3.74, Ulaştırma ana grubunda yüzde 2.66, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1.95, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 1.77, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0.93 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 2.12 azalma gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Açıklamaya göre en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 244.66 Lens Bakım İlaçları, yüzde 148.14 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Kontörlü - B GSM Operatörü) ve yüzde 65.18 ile Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Kontörlü - A GSM Operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 64.00 Salatalık, yüzde 58.16 Marul ve yüzde 52.24 ile Taze Bakla olarak kayıtlara geçti.