“Yıllık enflasyon %63.57”

İstatistik Kurumu, yıllık enflasyonu %63.57 olarak açıkladı. Kurum açıklamasında, bir önceki aya göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hayat %2.53 daha pahalı… Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %2.53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45.76 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %63.57 değişim gerçekleştiği ifade edildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artışın %31.59 ile Eğitim ana grubunda yaşandığı ifade edilen açıklamada, artış yaşanan ürünlerin grupları şöyle açıklandı: “Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7.43, Haberleşme ana grubunda %4.82, Sağlık ana grubunda %4.07, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.73, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.15, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.88, Ulaştırma ana grubunda %1.75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.95, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0.32 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %7.18, Eğlence ve Kültür ana grubunda %5.29 azalış gerçekleşmiştir.”

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 479 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 100 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği belirtilen açıklamada, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %147.15 Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci), %130.77 Odun Ücreti ve %128.95 ile Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) olarak açıklandı. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %43.10 Taze Börülce, %37.50 Milli Piyango Bileti ve %30.98 ile Patlıcan oldu.