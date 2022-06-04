“Yıllardır sürdürülebilir çevre vizyonuyla hareket ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Küçüközdemir mesajında, güneş enerji santrali, ülkemize dikilen fidanlar, kaplumbağaların korunması gibi pek çok sosyal sorumluluk alanında önemli projelere imza attıklarını ve sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, sosyal sorumluluk yanında mobil iletişim alanında da çevre dostu çalışmalardan bahsederek sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır devam ettirdiğimiz, halkımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz onlarca projenin yanında esas işimiz olan mobil iletişim ve teknoloji alanına yatırımda da çevre dostu yaklaşımlarımızı, bu alandaki öncülüğümüzle sürdürüyoruz. Çevre koruma bilinci ile hareket ederken kağıt israfının önlenmesi ve doğaya katkı amacıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla da ilkleri gerçekleştirdik. Adada Güvenli Dijital İmza’yı (Biyometrik İmza) kullanmaya başlayan ilk şirketiz ve birçok sözleşmemiz sadece dijital olarak imzalanıyor. Yine e-fatura uygulamasını da yıllar önce ilk başlatan ve yaygınlaştıran kurum olduk. Bunun yanında güneş enerji santrali ile yenilenebilir enerji için yapılan yatırımla alanında KKTC’de ve Turkcell Grup şirketleri içerisinde Güneş Enerji Santrali olan ilk şirket olma özelliğine sahibiz. Çevre konusundaki tüm çalışmalarımızın amacı, tüm insanlığın ve ülkenin değerlerine sahip çıkmak, farkındalık yaratmak ve bilinçli nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.”

“Güvenli Dijital İmza ile yüzlerce ağacı korumuş oluyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir adada yine ilk kez hayata geçirdikleri Güvenli Dijital İmza (Biyometrik İmza) projesinden de bahsederek, sözleşmeler gibi imza gerektiren bazı işlemleri dijital ortama taşıdıklarını anımsattı. Teknolojik altyapılarını kullanarak hazır hale getirdikleri dijital imza projesi ile evrak işlerinin hem daha güvenli hem de hızlı ve kolay tamamlanabildiğini söyleyen Küçüközdemir, sözleşmelerin çoğunun böylelikle dijital ortama taşınarak hızlıca arşivlendiğinden bahsetti. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Yaklaşık üç yıl önce başlattığımız “Güvenli Dijital İmza” projesiyle kâğıt tüketimi azalarak doğaya katkı ve maliyetlerin düşürülmesini sağladık. Çoğu sözleşmede kullandığımız dijital imzaya geçişle en önemli başlıklarımızdan olan çevre odağımız için önemli bir girişimde bulunmuş olduk. Bir ağacın ortalama 6.000 kâğıt demek olduğunu düşünürsek, bu projemiz ile her yıl yüzlerce ağacı korumuş oluyoruz.”

Yaklaşık 200.000 fidan

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket eden bireylerin yanı sıra bu alanda mücadele eden tüm kurum, kuruluş ve gönüllüleri kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in bugüne kadar diktiği fidanlar ve e-fidan projesiyle yaklaşık 200 bin fidanın dikimine olanak sağladıklarını belirten Küçüközdemir, efidankibris.com projesiyle birlikte, bu alandaki duyarlılığın teknolojiyle kolay erişilebilir ve pratik bir yapıya kavuşturulduğuna da dikkat çekti.

“Kaplumbağalar sadece karada değil denizlerde de korumamız altında”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kaplumbağaları Koruma Projesi kapsamında Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) ile yıllardır iş birliği gerçekleştirdiklerine, adamızın misafirleri deniz kaplumbağalarının bu kapsamda korunduğuna vurgu yaptı. Küçüközdemir, karada korunan deniz kaplumbağalarının Kuzey Kıbrıs Turkcell ile denizlerde de korunduğuna dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Anne kaplumbağaların yumurtlamasından, minik kaplumbağaların denizlere güvenle ulaşmasına kadarki süreçte korumaya çalıştığımız caretta caretta ve yeşil kaplumbağalarımızı artık denizlerde de koruyoruz. SPOT’un gonuldenbagliyiz.biz üzerinde açtığı “Caretta’ya Işık Ol” projesine sağladığımız kaykıyla hayata geçirilmesine olanak sağlayıp ilk kez uygulanan bu projeyle kaplumbağaları ağlardan uzak tutarak zarar görmelerini engellemiş, onları korumamız altına almış olduk. Bu ışıkların yaygınlaşarak balık ağlarına takılmaması çok önemli. Tüm bu projelerin diğer kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenerek tüm ada genelinde yaygınlaşması dileğimizdir.”