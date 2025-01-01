Yılın son gününde en fazla yağış Ziyamet’e düştü

Yılın son gününde en fazla yağış metrekareye 28 kg ile Ziyamet bölgesine düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 itibarıyla yaptığı 24 saatlik yağış ölçümüne göre, bölgelere düşen metrekare başına yağış miktarları şu şekilde:

“Ziyamet 28 kg, Zafer Burnu 10 kg, Dipkarpaz, Sipahi, Yenierenköy 7 kg, Taşkent 5 kg, Kaleburnu, Mehmetçik 3 kg, Akdeniz, Çayırova, Gönyeli 2 kg”

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.