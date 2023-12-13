Yılın en kısa gününü ödüllü kısa filmlerle kutluyoruz
21 Aralık Dünya Kısa Film Günü'nde ISFFC Ödüllü Kısaları Lefkoşa’da gösterilecek.
Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’nın yıllık etkinlik programı içinde olan ve ilgili daire ile Rialto Tiyatrosu’nun ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri 21 Aralık'ta dünyada kutlanan Dünya Kısa Film Günü (Le Jour le plus Court) kapsamında Lefkoşadaki Antonakis Bar’da gösterilecek.
Uluslararası Kısa Film Günü girişimine katılan Festivalin uluslararası ve ulusal ISFFC 2023 yarışmasının ödüllü filmlerinin gösterileceği etkinlik Lefkoşa Surlariçi’nin ikonik mekanı Antonakis Bar’da saat 19.00’da başlayacak ve ücretsiz olacak.
Program
Uluslararası Yarışma Filmleri
-Daydreaming so vividly about our Spanish Holidays
Christian Aviles
24’, 2022, İspanya
-Marungka Tjalatjunu / Dipped in Black
Matthew Thorne & Derik Lynch
25’, 2023, Αvustralya
Suddenly TV
Roopa Gogineni
19’, 2022, Sudan-Katar
(Belgesel)
Ulusal Yarışma Filmleri
The Tornado Outside
Μαρία Τομάζου
8’, 2023, Birleşik Krallık
Acceptance
Mark Kassinos
9’, 2023, Kıbrıs
Buffer Zone
Σάββας Σταύρου
16’, 2023, Κıbrıs
Pillars
Ανδρέας Δημητρίου
15’, 2023, Κıbrıs
Αερολίν
Αλέξης Κουκιάς Παντελής
19’, 2023, Yunanistan