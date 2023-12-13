Yılın en kısa gününü ödüllü kısa filmlerle kutluyoruz

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’nın yıllık etkinlik programı içinde olan ve ilgili daire ile Rialto Tiyatrosu’nun ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri 21 Aralık'ta dünyada kutlanan Dünya Kısa Film Günü (Le Jour le plus Court) kapsamında Lefkoşadaki Antonakis Bar’da gösterilecek.

Uluslararası Kısa Film Günü girişimine katılan Festivalin uluslararası ve ulusal ISFFC 2023 yarışmasının ödüllü filmlerinin gösterileceği etkinlik Lefkoşa Surlariçi’nin ikonik mekanı Antonakis Bar’da saat 19.00’da başlayacak ve ücretsiz olacak.

Program

Uluslararası Yarışma Filmleri

-Daydreaming so vividly about our Spanish Holidays

Christian Aviles

24’, 2022, İspanya

-Marungka Tjalatjunu / Dipped in Black

Matthew Thorne & Derik Lynch

25’, 2023, Αvustralya

Suddenly TV

Roopa Gogineni

19’, 2022, Sudan-Katar

(Belgesel)

Ulusal Yarışma Filmleri

The Tornado Outside

Μαρία Τομάζου

8’, 2023, Birleşik Krallık

Acceptance

Mark Kassinos

9’, 2023, Kıbrıs

Buffer Zone

Σάββας Σταύρου

16’, 2023, Κıbrıs

Pillars

Ανδρέας Δημητρίου

15’, 2023, Κıbrıs

Αερολίν

Αλέξης Κουκιάς Παντελής

19’, 2023, Yunanistan