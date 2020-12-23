“Yılbaşında kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), COVID 19 salgını göz önünde bulundurularak, yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunulmaması, evlerde de kalabalık ortamdan kaçınılması ve çekirdek aileyle birlikte risk grubundaki kişileri koruyarak hareket edilmesi önerisinde bulundu.

Birlik açıklamasında, “Sevdiklerimize, dostlarımıza zarar vermemek adına doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla veya az sayıda kişiyle olmamızdır.” ifadeleri kullanıldı.

KTTB, 2021 yılının dünyaya ve ülkeye sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Birlik açıklamasında, önceki hayatla hiç benzemeyen başka bir yaşamla tanışılan 2020 yılı sonlanırken; evde, arabada, toplu taşımada, işte ve alışverişte kısacası hayatın her alanında, özellikle dikkat edilmesi gereken noktalara değinildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, yılbaşında bir araya gelen kişilerin iyi havalandırılmış bir yerde durması ve maske takmaları gerektiğini belirttiğine atıfta bulunulan açıklamada, bir araya gelecek insanların özellikle yaşlı kişilerle sosyal mesafeyi bozmasının COVID-19 riskini ciddi anlamda artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

“Aşı temin edilip, toplumun belirli bir kesimi bağışıklanana kadar, en az bir metre olacak şekilde bireysel fiziksel mesafenin sağlanması, el hijyeni ve tüm nüfus tarafından maske kullanımının sağlanmasının yanı sıra genel hijyen önlemlerine uyulması önemli bir rol oynamaya devam etmelidir.

Koruma önlemlerinin bırakılması, savunmasız kişilerde ciddi sonuçlarla hastalığın yeniden ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle korunma önlemleri bırakılmamalıdır.

Kalabalık ortamlardan kaçınılmalıdır.

Bu nedenlerle bu yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunmamakta fayda olduğu gibi, evlerimizde de kalabalık ortamdan kaçınmalı ve çekirdek ailemizle birlikte; risk grubundaki kişileri de koruyarak hareket etmeliyiz. Sevdiklerimize, dostlarımıza zarar vermemek adına doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla veya az sayıda kişiyle olmamızdır.”

