Yılbaşında hava açık ve az bulutlu olacak

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede yılın geri kalan günlerinde yağmur beklenmiyor. Yeni yıl, açık ve az bulutlu havayla karşılanacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün yarından başlayarak 1 Ocak’a kadarki süreyi kapsayan raporuna göre, hava sıcaklığı 17 -20 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hafta sonu boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, Salı parçalı bulutlu ve Çarşamba açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, yılın son günü Perşembe ile yeni yılın ilk günü Cuma günleri ise havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.