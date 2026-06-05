Yıl içerisinde borç yükü 23 milyar TL’ye yaklaştı!

UBP-DP-YDP Hükümeti, vadesi gelen borçların ödenmesi, bir nevi borcun borçla kapatılması amacıyla yaklaşık 4 milyar 652 milyon TL tutarında yeni bir borçlanmaya daha gitti. YENİDÜZEN’in bugün yayımlanan haberinde duyurduğu yeni borçlanmanın detaylarının netleşmesiyle birlikte, hükümetin 2026 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam borçlanma miktarı da 22 milyar 947 milyon 860 bin TL’ye yükseldi.

KKTC Merkez Bankası’nın 4 Haziran’da sonuçlandırdığı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihaleleri kapsamında hükümet, Türk Lirası, ABD Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden yeni borçlanma gerçekleştirdi.

Merkez Bankası’nın duyurusuna göre ihalelerde 3 milyar 470 milyon TL, 7 milyon ABD doları ve 14 milyon İngiliz sterlini tutarında hazine bonosu ihraç edildi.

5 Haziran tarihli resmi döviz alış kurlarına göre 7 milyon dolarlık ihraç yaklaşık 321 milyon 160 bin TL, 14 milyon sterlinlik ihraç ise yaklaşık 861 milyon 700 bin TL karşılığına denk geliyor. Böylece gerçekleştirilen borçlanmanın toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 652 milyon TL oldu.

Hükümetin söz konusu borçlanmayı vadesi gelen borçların ödenmesi amacıyla yaptığı belirtilirken, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen borçlanma sayısı da 8’e yükseldi.

Son borçlanmayla birlikte hükümetin yıl içerisinde yaptığı borçlanmaların toplam tutarı ise 22 milyar 947 milyon 860 bin TL’ye ulaştı.

Borcu borçla kapatma sarmalı…