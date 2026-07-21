Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 15 ve 20 Temmuz 1974 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki devletli çözüm ya da konfederasyon modelini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Hristodulidis, "Bölünmenin cumhurbaşkanı olmayacağım" diyerek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamının kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün büyük önem taşıdığını belirten Hristodulidis, buna karşın işlevsel ve uzun vadede sürdürülebilir olmayacak herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Avrupa Birliği müktesebatına dayalı bir çözüm hedefiyle girişimlerde bulunduklarını kaydeden Hristodulidis, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı uluslararası gündeme rağmen Kıbrıs sorununa yönelik ilginin yeniden artırıldığını söyledi.

Konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin 27-29 Temmuz tarihlerinde adaya yapacağı ziyarete ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Kıbrıs konusunda özel temsilci olarak görevlendirilmesine de değinen Hristodulidis, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sağlanacak ilerlemenin Kıbrıs meselesindeki somut gelişmelerle bağlantılı hale geldiğini öne sürdü.

Ankara'nın yaklaşımını da değerlendiren Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki mevcut tutumunu değiştirmesi halinde tüm tarafların yararına olacak bir uzlaşının mümkün olabileceğini ifade etti. Kıbrıs'ın Rumlar ve Türk Kıbrıslılar için ortak bir vatan olduğunu dile getiren Hristodulidis, çözümün bu anlayış temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Savaş sonrası dönemde doğan ilk Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Hristodulidis, gelecek nesillere daha özgür bir ülke bırakma sorumluluğunu taşıdığını belirtti.