Kılıç: “Geleceğinizi bilinçli şekillendirin”

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversite adaylarına yönelik bir mesaj yayımladı.

YKS sürecinde emek veren tüm öğrencileri tebrik eden Kılıç, tercih döneminin adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Öğrencilerin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve kariyer hedeflerini dikkate alarak bilinçli tercihler yapmasının önemine dikkat çeken Kılıç, üniversite seçiminin yalnızca bir bölüme yerleşmekten ibaret olmadığını ifade etti.

Bir üniversiteyi değerli kılan unsurların yalnızca eğitim kalitesiyle sınırlı olmadığını belirten Kılıç, uluslararası saygınlık, akademik kadro, programların akreditasyonları, araştırma olanakları, kampüs yaşamı, güvenli ortam ve kültürel çeşitliliğin de tercih sürecinde göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Üniversite yıllarının mesleki gelişimin yanı sıra kişisel gelişim açısından da önemli bir dönem olduğuna işaret eden Kılıç, öğrencilerin dünya sıralamalarında yer alan, uluslararası akreditasyonlara sahip, güçlü akademik kadrosu bulunan ve sosyal olanakları gelişmiş üniversiteleri değerlendirmelerinin faydalı olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu, araştırma odaklı yaklaşımı ve çok kültürlü kampüs yaşamıyla öğrencilerini geleceğe hazırladığını belirten Kılıç, üniversite adaylarını DAÜ ailesinin bir parçası olmaya davet etti.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, mesajının sonunda tüm adaylara tercih döneminde başarılar dileyerek, yapacakları tercihlerin kendilerine mutluluk ve başarılı bir gelecek getirmesini temenni etti.