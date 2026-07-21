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  3. AB Bilgi Merkezi ile ESPA “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenliyor
AB Bilgi Merkezi ile ESPA “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenliyor

AB Bilgi Merkezi ile ESPA “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenliyor

AB Bilgi Merkezi ile Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) iş birliğinde “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenleniyor.

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AB Bilgi Merkezi ile Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) iş birliğinde “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenleniyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre,panelde  Araştırmacı Davide Monaco  (CEPS- Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi), Araştırmacı- Yazar  Mete Hatay  ve Ekonomi Profesörü  Fatma Güven Lisaniler konuşacak.

Panel, KTÖS Konferans Salonu’nda 23 Temmuz’da 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

 Panelde, Türkçe-İngilizce simultane çeviri hizmeti sağlanacak.

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