AB Bilgi Merkezi ile ESPA “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenliyor
AB Bilgi Merkezi ile Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) iş birliğinde “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenleniyor.
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AB Bilgi Merkezi ile Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) iş birliğinde “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği Paneli” düzenleniyor.
Merkezden yapılan açıklamaya göre,panelde Araştırmacı Davide Monaco (CEPS- Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi), Araştırmacı- Yazar Mete Hatay ve Ekonomi Profesörü Fatma Güven Lisaniler konuşacak.
Panel, KTÖS Konferans Salonu’nda 23 Temmuz’da 17.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Panelde, Türkçe-İngilizce simultane çeviri hizmeti sağlanacak.
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Etiketler : AB Bilgi Merkezi