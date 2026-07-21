Sahte Bulgaristan pasaportuyla giriş yaptı, çıkışta yakalandı

Ercan Havalimanı'nda sahte Bulgaristan pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan S.A.Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, aynı pasaportla 17 Temmuz'da KKTC'ye giriş yaptığı da tespit edildi.

Polis memuru Direnç Has, mahkemede verdiği ifadede, zanlının 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.50 sıralarında, daha önceden sahte olarak düzenlenen ve üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu Bulgaristan pasaportunu Ercan Havalimanı'nda görevli muhaceret memuruna ibraz ederek çıkış işlemlerini yaptırmaya çalıştığını anlattı.

Polis, zanlının bu şekilde sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğünü, başkasının kimliğine büründüğünü ve sahte davranışla kayıt sağladığını belirtti.

Polis, aynı gün SunExpress yetkililerinden gelen ve pasaportun sahte olduğunu bildiren e-posta üzerine zanlının Ercan Havalimanı içerisinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının, söz konusu sahte Bulgaristan pasaportunu kullanarak 17 Temmuz 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı da belirlendi.

Suçunu kabul eden ifade verdiği belirtilen zanlıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, pasaportun incelemeye gönderileceğini belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.