Borcu borçla kapatma sarmalı…

Recep DAL

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kamu maliyesinde yarattığı borç yükü her geçen gün büyürken, bütçe açığını ve vadesi gelen yükümlülükleri yeni borçlarla karşılama politikası da hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası’nın DİBS verilerine göre hükümet, 2026 yılının ilk beş ayında toplam 7 kez borçlanarak 18 milyar 295 milyon 966 bin 860 TL sözde “kaynak” sağladı.

Buna karşın geri ödemesi henüz gerçekleşmemiş iç borç stokunun güncel döviz kurlarıyla hesaplanan toplam karşılığı yaklaşık 28 milyar 975 milyon 499 bin 566 TL’ye ulaştı. Önümüzdeki aylarda vadesi dolacak milyarlarca liralık yükümlülükler bulunurken, kamu maliyesinin borç yükü giderek artıyor.

Öte yandan edinilen bilgilere göre hükümet, vadesi bugün dolan borçların ödenebilmesi amacıyla dün bir kez daha borçlanma yoluna gitti. Miktarı henüz açıklanmayan bu yeni işlemin gerçekleşmesi halinde, yıl içerisindeki borçlanma sayısı 8’e yükselecek.

Geri ödemesi henüz gerçekleşmemiş yaklaşık 28 milyar 975 milyon 499 bin 566 TL’lik borç stokunun para birimlerine göre dağılımı da dikkat çekiyor. Toplam borcun yüzde 56,38’i Türk Lirası cinsinden bulunurken, yüzde 25,28’i Sterlin, yüzde 11,10’u Dolar ve yüzde 7,24’ü Euro cinsinden yükümlülüklerden oluşuyor. Böylece borç stokunun yaklaşık yüzde 43,62’lik bölümü döviz cinsinden borçlardan meydana geliyor.

Hükümet 2026’da 18,3 milyar TL borçlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’nin kamu maliyesinde yarattığı korkunç tablo, borcu yeni borçlarla kapatma anlayışının giderek daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor.

Kamu maliyesindeki darboğaz nedeniyle iç borçlanmaya yönelen hükümet, 2026 yılı boyunca peş peşe borçlanmalara giderken, geri ödemesi yaklaşan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün halen kapatılmamış olması dikkat çekiyor.

Merkez Bankası’nın Devlet İçi Borçlanma Senetleri (DİBS) verilerine göre hükümet, 2026 yılı içerisinde şimdiye kadar toplam 7 kez borçlandı. Dün itibarıyla (4 Haziran 2026) ise yeni bir borçlanma için daha piyasaya çıkıldığı ve yılın sekizinci borçlanmasının gerçekleşmiş olabileceği öğrenildi. Söz konusu borçlanmanın miktarı ise henüz açıklanmadı.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen 7 borçlanmanın toplam tutarı 18 milyar 295 milyon 966 bin 860 TL’ye ulaştı.

Borçlanmalar peş peşe geldi

YENİDÜZEN’in DİBS verileri üzerinde yaptığı incelemeye göre yılın ilk borçlanması 26 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tarihte hükümet 4 milyar 710 milyon TL borçlandı.

Bunu 30 Mart 2026 tarihinde yapılan 86 milyon 4 bin 668 TL’lik borçlanma izledi. Ancak hükümet bununla da yetinmedi ve sadece bir gün sonra, 31 Mart 2026 tarihinde 3 milyar 190 milyon TL’lik yeni bir borçlanmaya daha gitti.

15 Nisan 2026 tarihinde ise 88 milyon 357 bin 260 TL tutarında başka bir borçlanma gerçekleştirildi.

24 Nisan 2026 tarihinde iki ayrı borçlanma yapıldığı görülüyor. Bunlardan biri 6 milyar 380 milyon TL, diğeri ise 76 milyon 604 bin 932 TL olarak kayıtlara geçti.

Son borçlanması ise 22 Mayıs 2026 tarihinde yapıldı. Bu tarihte hükümet 3 milyar 765 milyon TL daha borçlandı. Böylelikle yılın ilk beş ayı içerisinde gerçekleştirilen toplam borçlanma miktarı 18 milyar 295 milyon 966 bin 860 TL’ye ulaştı.

Geri ödemesi yapılmamış borçların mevcut karşılığı 29 milyar TL’ye ulaştı

Borçlanmaların en dikkat çekici yönlerinden biri ise önemli bir bölümünün henüz geri ödenmemiş olması.

Bu borçların tamamının yıl içerisinde belirlenmiş vadelerde ödenmesi gerekiyor. Ancak ödeme tarihleri yaklaşmasına rağmen borç stokunun büyüklüğü dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda.

Güncel döviz kurları da dikkate alındığında, DİBS borç stoku olarak nitelendirilen ve geri ödemesi henüz gerçekleşmemiş borçların toplam TL karşılığı yaklaşık 28 milyar 975 milyon 499 bin 566 TL seviyesinde bulunuyor.

Üstelik borçların zamanında ödenememesi halinde anapara yüküne faizlerin de eklenmesi söz konusu. Bu durum, kamu maliyesi üzerindeki baskının daha da artması ve borç yükünün katlanarak büyümesi riskini beraberinde getiriyor.

Vadesi yaklaşan milyarlarca liralık borç

Verilere göre son ödeme tarihi bugün ve 26 Haziran olan borçların toplam tutarı 5 milyar 559 milyon 740 bin 380 TL düzeyinde.

Son ödeme tarihi 17 Temmuz olan borçların toplamı da 8 milyar 543 milyon 42 bin 690 TL olarak hesaplanıyor.

7 Ağustos ve 28 Ağustos vadeli borçların toplamı ise 6 milyar 709 milyon 282 bin 125 TL seviyesinde bulunuyor.

4 Eylül vadeli borçların miktarı 6 milyar 911 milyon 248 bin 560 TL olarak kayıtlara geçerken, son ödeme tarihi 18 Eylül ve 9 Ekim olan borçların toplamı da 1 milyar 252 milyon 185 bin 900 TL’ye ulaşıyor.

YENİDÜZEN’in 4 Eylül ve 9 Ekim vadeli borçlara ilişkin rakamları DİBS ihale verilerinden derlerken, ihale sonuçlarına bağlı olarak bu tutarlarda değişiklik yaşanabilir.

Borçla borç kapatma döngüsüne yeni bir halka ekleniyor

Hükümetin 4 Haziran’da gerçekleştirmesi beklenen yeni borçlanmanın, bugün vadesi dolan yükümlülükleri karşılamak amacıyla yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Eğer bu senaryo doğrulanırsa, kamu maliyesinde uzun süredir eleştirilen “borcu yeni borçla kapatma” yöntemi bir kez daha devreye girmiş olacak. Böylece mevcut borç yükü azaltılmak yerine yeni yükümlülüklerle geleceğe ötelenirken, mali yapının sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretleri de büyüyecek.

Borç stokunun para birimlerine göre dağılımı

Geri ödemesi henüz gerçekleşmemiş toplam borç stoku dikkate alındığında, yükümlülüklerin para birimlerine göre dağılımı da dikkat çekiyor.

-Dolar: %11,10

-Sterlin: %25,28

-Euro: %7,24

-Türk Lirası: %56,38

Özellikle döviz cinsinden borçların toplam stok içerisindeki yüksek payı, kur dalgalanmalarının kamu maliyesi üzerindeki etkisini artırıyor. Kaynaklarının üretken yatırımlar yerine borç çevriminde kullanılmaya devam etmesi, ülke ekonomisinin önündeki en önemli yapısal sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.