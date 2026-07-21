“Süpermarketten kozmetik ve gıda ürünleri çaldılar”

Demirhan’da bir süpermarketten toplam 3 bin 783 TL değerindeki kozmetik ve gıda ürünlerini ödeme yapmadan aldıkları gerekçesiyle tutuklanan iki zanlı, suçlarını kabul eden ifade vermelerinin ardından teminat şartlarıyla serbest bırakıldı.

Demirhan’da meydana gelen “sirkat” suçundan tutuklanan M.A. ile M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alper Kocadal olguları aktardı.

Polis, 20.07.2026 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden zanlıların market içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 783 TL değerindeki kozmetik ve gıda ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlıların aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.