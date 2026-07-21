Faslı mezunlar Rabat'ta oturma eylemi yapacak

Kıbrıs'ın kuzeyindeki üniversitelerden mezun olan Fas vatandaşları, diplomalarının ülkelerinde tanınmaması nedeniyle başkent Rabat'ta Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Fas basınında yer alan haberlere göre, öğrenciler ve mezunlardan oluşan koordinasyon komitesi, sorunun çözümü için bugüne kadar diyalog ve resmi girişimler de dahil olmak üzere tüm yolları tükettiklerini, ancak somut bir sonuç alınamaması üzerine eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Fas makamları geçmişte, Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanması nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyindeki üniversitelerden alınan diplomaları denklik kapsamında kabul ediyordu. Ancak bu uygulama 2024 yılında aniden değiştirildi. Karar, öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2023 ve 2024 yıllarında mezun olanların diplomalarının ülkelerinde geçerlilik kazanamamasına yol açtı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, nisan ayında yaptığı açıklamada, Fas'ın Kıbrıs'ın kuzeyini tanımama politikasının üniversite diplomalarının denklik sürecini doğrudan etkilediğini belirterek, bu kurumların diplomalarının hukuki statü kazanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Bourita ayrıca, Kıbrıs'ın kuzeyindeki üniversitelerle kurulacak idari veya teknik ilişkinin dolaylı tanıma olarak yorumlanabileceğini ifade etmiş, bu nedenle sorunun çözümü için hem Fas'ın dış politika ilkelerini hem de mağdur öğrencilerin durumunu gözeten teknik bir formül bulunması gerektiğini dile getirmişti