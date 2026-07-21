14 yangında 1 milyon 545 bin TL'lik maddi hasar oluştu

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir haftada çıkan 14 yangın 1 milyon 545 bin 750 TL’lik maddi hasara neden oldu.

Haftalık itfaiye raporuna göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde 14 yangın ve 29 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri, "Kısa devre, kişi veya kişiler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar ve kırık cam parçaları" olarak açıklandı.