Yiğit: “TC ile imzalanan, toplum mühendisliği amaçlayan yasa dışı protokole uymayacağız”

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, TC Hükümeti ile imzalanan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına” dair protokolle ‘toplum mühendisliği’nin murat edildiğini ve protokolün yasa dışı olduğunu ifade etti.

Yasa gereği Sosyal Hizmetler Dairesinin görev, yetki ve sorumluluğundaki hizmetlerin, TC Büyükelçiliği emrinde çalışacak olan TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline veya TC’ndeki “vakıflardan” gönderilecek personele devredilmesinin amaçlandığına işaret eden Yiğit, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti, sendika üyesi çalışanların protokole uymayacağını da açıkladı.

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit’in açıklaması şöyle:

“20 Ocak 2023 tarihinde KKTC ve TC Hükümetleri arasında imzalanan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına” dair protokol ile, Yasa gereği Sosyal Hizmetler Dairesinin görev, yetki ve sorumluluğundaki hizmetlerin, TC Büyükelçiliği emrinde çalışacak olan TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline veya TC’ndeki “vakıflardan” gönderilecek personele devredilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanları ve toplumdan gizlenerek 20 Ocak 2023 tarihinde imzalanan ve 14 Şubat 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bu protokol Anayasa ve yasalara uymakla mükellef olan bakanlar kurulu mensuplarının bağlılık ödevini ihlal etmesinin en açık göstergesidir.

Sendikamız KTAMS’ın yetkili ve örgütlü olduğu Sosyal Hizmetler Dairesi işlevlerinin devredilmesi kabul edilemezdir.

Toplum mühendisliği murat edilen yasa dışı bu protokole sendikamız üyesi sosyal hizmet çalışanlarının uymayacağını, Sosyal Hizmetler Dairesi Yasasının gereklerini ve yükümlülüklerini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini tüm kamuoyuna duyururuz.”