Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Türkiye'de AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Bulut, 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında 'Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin denizaşırı bir vilayetidir' açıklamasını yapmış, Bulut'un bu sözleri Kıbrıs'ın kuzeyinde büyük bir tepkiye yol açmıştı. Gelen tepkilerin üzerine ise Bulut yeni bir açıklama yaparak, sözlerinin çaptırıldığını ifade etmişti.