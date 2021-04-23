Yeterlilik sınavı Temmuz’da, başvurular “Online”

Kamu alt ve üst düzey yeterlilik sınavlarının Temmuz ayında yapılacağı açıklandı.

Bakanlar Kurulu’nun son aldığı kararlarda yer alan açıklamada;

“Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Alt Düzey ve üst Düzey Yeterlik Sınavları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı ise 25 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak.” denildi.

Sınavla ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu'na yapılacak başvuruların, 22 Nisan - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında kabul edileceği, başvurularda ise COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde "ONLINE RANDEVU SİSTEMİ"ne geçildiği belirtildi.