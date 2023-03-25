Yeşilyurt’ta kaza: 1 kişi tutuklandı
Yeşilyurt’ta bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.
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Yeşilyurt’ta bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, Onur Akgül (E-24) 173 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PL 460 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada, virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, telefon direğine çarptı ve takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Onur Akgül tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası, Onur Akgül