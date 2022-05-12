Yeşilırmak’tan Çavuşoğlu’na gönderme: “Ordinaryus Bakan”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, İskele Milletvekili ve yeni kabinede de yer alan Nazım Çavuşoğlu’nu hedef alan bir paylaşım yaptı.

Yeşilırmak paylaşımını dakikalar içerisinde sildi.

“İskele’nin Ordinaryus Bakanına kimse dokunamaz” ifadelerine yer verilen paylaşımda, “İskele’nin Ordinaryus Bakanına kimse dokunamaz! Vardır bunda da bir hayır. Zaman ve süreç bize doğruyu yanlışı gösterecek, görelim bakalım” denildi.