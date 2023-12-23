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Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi

Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Yeşilırmak’ta metrekareye 24 kg yağış kaydedildiğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Yeşilırmak’ta metrekareye 24 kg yağış kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 22 – 23 Aralık 08.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre  dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 24  Kg/M², Çamlıbel, Koruçam 16  Kg/M², Ziyamet 15  Kg/M², Yenierenköy, Kalkanlı, Gemikonağı 13  Kg/M², Akdeniz   12 Kg/M², Sipahi 11  Kg/M², Kaleburnu, Gönendere, Esentepe 10 Kg/M², Selvilitepe, Dipkarpaz, Lefke 9  Kg/M², Alsancak, Girne, Gönyeli, Güzelyurt, Kozanköy 8 Kg/M², Doğancı, Gaziveren, Tatlısu, Alayköy, Lefkoşa 7  Kg/M², diğer yörelerimizde ise 0,1 ile 6  kg/m² arasında yağış kaydedilmiştir.”

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