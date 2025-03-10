Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebi inceleyecek özel komite kuruldu

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Cumhuriyet Meclisi, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere bir özel komite kurulmasına karar verdi.

Bugünkü Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde toplanan Danışma Kurulu, özel komitenin 5 üyeye sahip olması yönünde karar üretti.

Danışma Kurulu tarafından oybirliğiyle üretilen karar, Meclis Genel Kurulu’ndan da oybirliği ile geçti.

Komitede yer alacak isimlerin yarın belirlenmesi bekleniyor.

Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Başsavcılık talebini inceleyecek olan özel komitenin, çalışmalarını tamamlamak için 45 gün süresi olacak.

45 gün boyunca, muhtemelen ‘gizlilik’ içerisinde yürütülecek araştırmada, “Başsavcılık tarafından getirilen suçlamanın ciddiyeti ve siyasi amaçlara dayanıp dayanmadığı” yönünde tespitler yapılacak.

Komiteden “Yeşilırmak’ın dokunulmazlığı kaldırılsın” yönünde bir rapor çıkması halinde, söz konusu rapor Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. Oylamanın “kabul” yönünde sonuçlanması halinde, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığı kalacak.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında, sahte diploma kullandığı iddiasıyla hazırlanan polis soruşturma dosyası, uzun süren bekleyişin ardından Cuma günü Başsavcılık tarafından Meclis’e gönderilmişti.

Meclis son olarak Ekim 2018’de, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Çaluda, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ile “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı davranış” suçlamasıyla yargılanmış, para cezasına çarptırılmıştı.