“Yeşilırmak” komitesi ilk kez toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komite ilk toplantısını bugün yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, “Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite” bugün saat 11.00’de Komite Başkanı UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında “çalışma yönteminin belirlenmesi” gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, komitenin bir sonraki toplantıda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

“Sahte diploma” aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren dosya Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmişti.

10 Mart tarihli Genel Kurul toplantısında Meclis Danışma Kurulu kararıyla bu konu için özel komite kurulmasına karar verilmiş, komitenin üyeleri ise geçtiğimiz günkü Meclis toplantısında belirlenmişti.

Meclis İç Tüzüğü uyarınca söz konusu komitenin bu konudaki raporunu 45 gün içinde sunması gerekiyor.